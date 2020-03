Covid-19, positivo il vicario del Papa: il card. De Donatis ricoverato al Gemelli

In serata è risultato positivo al Covid-19 il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Papa Francesco per la diocesi di Roma, arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense. Il Vicariato comunica che il cardinale è ricoverato al Policlinico Gemelli ed è in buone condizioni.

LAZIO, IL PUNTO DEL DS IGLI TARE

FIGC, LE PAROLE DI GRAVINA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME