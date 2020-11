Covid, Burioni: "Vaccino, ci siamo, a breve la fine dell'incubo. Stiamo vincendo 3-0"

Arriva qualche buona notizia nella lotta al Covid-19. Dagli ultimi test effettuati, infatti, il vaccino Pfizer-Biontech sembra essere in dirittura d'arrivo. Ne ha parlato il virologo di fede biancoceleste Roberto Burioni che, sul suo portale Medical Facts, ha spiegato: “È efficace al 90%, forse ci siamo. I risultati preliminari del vaccino Pfizer sembrano ottimi. Teniamo duro, perché tra poco potrebbe arrivare la conferma definitiva dell’efficacia e a breve la fine di questo incubo che stiamo vivendo da molti mesi”.

FASE TRE - “Dopo avere dimostrato in studi di fase 1 e 2 che il vaccino è ragionevolmente sicuro, perché suscita una risposta immunitaria potenzialmente protettiva, si è passati alla fase 3. Pfizer ha preso 44.000 persone, le ha divise in due gruppi di 21.000 e metà li ha vaccinati con il vaccino anti-covid, metà no. Ovviamente i partecipanti allo studio non sanno a quale gruppo appartengono, una settimana dopo la seconda (e ultima) dose di vaccino i ricercatori hanno cominciato a contare i casi di covid 19 che si sono verificati nei due gruppi. A oggi se ne sono verificati 94, e pare che siano quasi tutti tra i non vaccinati. Per terminare lo studio bisogna arrivare a 156 infettati e le cose potrebbero anche cambiare. Possiamo dire che siamo al decimo del secondo tempo e stiamo vincendo 3 a zero”.

