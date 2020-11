Covid / Vaccino Pfizer-BioNTech: l'Europa ne ordina 300 milioni di dosi. Volano le Borse: boom petrolio e turismo

Vola la finanza, volano le Borse. L'annuncio del tandem Biontech-Pfizer sul vaccino efficace al 90% ha infatto dato una scossa al mondo, col tracollo delle aziende "virtuali", Netflix e Zoom su tutte. Boom invece di petrolio (+10%) e turismo. Il vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni, una percentuale incredibile al termine della fase 3 condotta su 44 mila soggetti. Così la Commissione Europea, dopo aver siglato contratti di preacquisto con AstraZeneca, Sanofi-Gsk e Johnson & Johnson, sta negoziando il contratto con tandem Biontech-Pfizer per un maxi-ordine: "Firmeremo presto un contratto con loro per un massimo di 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo", ha dichiarato felice la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.