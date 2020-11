Ballotta: “Lazio squadra con carattere. Caicedo come Altafini”

Altra zampata vincente di Caicedo nei minuti di recupero: la Lazio acciuffa il pareggio con la Juventus e porta a casa un punto. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Ballotta: "Nell'ultimo periodo la squadra di Inzaghi sta facendo vedere il suo carattere. E' un pari che fa morale, mentre i bianconeri per ora non riescono a fare quel saltino di qualità. Farsi riprendere al'ultimo significa che c'è qualcosa che all'interno ancora non funziona. Ma riemergeranno. Caicedo? Entra e risolve, è un po' come l'Altafini della Juve che entrava e risolveva. Fa estremamente comodo. Dove arriverà la Lazio? Lotterà con altre 6-7 per la zona Champions. E' un campionato anomalo ed è difficile dire anche chi punterà davvero allo scudetto. Dipende pure da quanto si è via via condizionati dalla situazione Covid".