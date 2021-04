Covid, Gaia Lucariello ringrazia "per i messaggi d'affetto" - FOTO

"Grazie a tutti per i messaggi di affetto che mi avete mandato". Così Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, ha voluto ringraziare chi le ha dedicato un pensiero nei giorni in cui è stata ricoverata allo Spallanzani per Covid. La consorte del mister biancoceleste è tornata a casa e le sue condizioni sono in miglioramento, ora si attende il responso del tampone del tecnico per capire se potrà presenziare in panchina già domenica contro il Benevento.