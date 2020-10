Covid / Italia verso il "lockdown" morbido: coprifuoco dalle 18 o dalle 21 l'ultima virgola

Il nuovo dpcm è già sul tavolo del premier Conte. L'ultimo baluardo contro il lockdown, lo stesso Presidente del Consiglio, ha infatti ceduto dinanzi soprattutto alle richieste del Ministro della Salute, Speranza, del PD con Franceschini in testa, e di gran parte dei governatori delle Regioni. Il lockdown totale non ci sarà, ma da domenica 25 ottobre ci saranno con tutta probabilità nuove misure stringenti e ulteriori libertà private ai cittadini. Coprifuoco nazionale e chiusura delle attività, comprese bar, ristoranti, palestre e piscine già dalle 21 fino alle 5. Si vocifera che l'orario stabilito per le serrande abbassate possa essere addirittura quello delle 18, ma questa ipotesi, fino a questa sera, era stata confermata solo nel caso in cui fra sette giorni i numeri dei contagi non si siano abbassati. Resta divisione nella maggioranza, il nodo sarà sciolto dallo stesso Premier nella giornata di domani. L'obiettivo è far muovere i cittadini durante il giorno solo per le classi scolastiche che resteranno aperte e per le attività produttive alle quali sarà consentito restare aperti. Una sorta quindi di lockdown "morbido".