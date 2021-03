Covid, l’ex Genoa Branco ricoverato in terapia intensiva

Il Covid continua a colpire ancora il mondo dello sport. L'ex calciatore del Genoa Claudio Branco infatti è stato ricoverato in ospedale martedì scorso a causa delle complicazioni sorte dopo aver contratto il Covid-19. Le condizioni tuttavia sono peggiorate e i medici sono stati costretti a intubarlo in terapia intensiva. Questo il bollettino diramato dall'ospedale Copa Star: "La situazione dei polmoni ha reso necessario l’utilizzo di un’apparecchiatura meccanica per aiutare il paziente nella respirazione. Branco si trova in terapia intensiva, è continuamente monitorato e la situazione si può definire stabile nelle ultime 24 ore”.

