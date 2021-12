Covid, la Liga alle corde: tre positivi nel Siviglia, dodici nell’Elche. E il Real...

Il Covid-19 a valanga sulla Liga spagnola. Dopo il Barcellona, che ha rilevato ben 6 casi di coronavirus in squadra nel giro di poche ore, arrivano problemi per altri due club. Si tratta del Siviglia, che ha comunicato la positività di tre giocatori, e dell'Elche, che ne conta addirittura dodici. Nuovi casi anche nel Real Madrid che, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la positività al virus di Courtois, Camavinga, Vinicius Jr e Valverde.

COMUNICATO SIVIGLIA - "Il Sevilla FC ha effettuato test antigenici e PCR per rilevare casi di COVID-19 nella squadra della prima squadra e nello staff tecnico, ora che le mini vacanze di Natale sono terminate. Questi test hanno rivelato che, al momento, ci sono tre casi positivi in ​​squadra, due dei quali erano già risultati positivi durante le vacanze. Quei giocatori sono asintomatici e si stanno isolando in casa fino a quando non saranno in grado di rientrare in squadra, una volta terminato il periodo di quarantena".

COMUNICATO ELCHE - "Elche C.F. riferisce che, dopo gli esami medici effettuati da lunedì scorso, 20 dicembre, ad oggi, sono stati rilevati 12 casi positivi di Covid-19 tra prima squadra, consociate e personale tecnico. Tutti sono in buone condizioni fisiche presso le proprie abitazioni e ciascuno rispetterà i tempi di recupero stabiliti dai protocolli sanitari. Inoltre, i servizi medici del Club hanno informato le autorità competenti e LaLiga".

COMUNICATO REAL MADRID - "Il Real Madrid C. F. comunica che i nostri giocatori Courtois, Valverde, Camavinga e Vinicius Jr. sono risultati positivi al test per il COVID-19".