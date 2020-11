Covid, la sindaca Raggi è positiva: "Sto bene e non ho alcun sintomo"

AGGIORNAMENTO 21:40 - Tramite una nota sulla propria pagina Facebook, Virginia Raggi ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus: "Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre."

Virginia Raggi in autoisolamento. La notizia è arrivata direttamente dalla sindaca, che ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, chiarendo la situazione: "Ciao a tutti. Voglio informavi che la scorsa settimana sono stata in contatto con una persona risultata oggi positiva al Covid-19. Io non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli. Voglio tranquillizzarvi: sto bene. Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione".

