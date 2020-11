Covid / Lockdown totale in tutta Italia: Speranza spinge, Conte resiste (per ora)

Il 15 novembre si tornerà a parlare di lockdown generalizzato in tutta Italia. Una chiusura totale come quella già vissuta nella scorsa primavera. I ministri Speranza e Franceschini spingono per la stretta ulteriore, cavalcando l'onda del comunicato dell'ordine dei medici italiani. Fa resistenza il premier Giuseppe Conte, per ora, che vuole attendere l'esito delle misure già varate, con le zone rosse, arancioni e gialle. Nelle riunioni private l'avrebbe ribadito, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ai due ministri pro-lockdown: "Non possiamo scardinare il meccanismo scientifico delle zone rosse, arancioni e gialle. Dobbiamo aspettare gli effetti delle misure. Ci siamo dati un metodo scientifico e non possiamo metterlo in discussione sull’onda dell’emotività". Insomma almeno per questa settimana lasciare tutto "intatto", senza ricorrere a un immediato nuovo dpcm ancora più stringente. Il 15 novembre sarà giornata di riunione e in base ai dati si deciderà sul futuro a breve termine.