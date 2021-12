Covid, non c'è pace per il Barcellona: positivo anche Jordi Alba

Terzo caso di Covid-19 in pochissime ore per il Barcellona. Dopo Lenglet e Dani Alves, anche Jordi Alba è risultato positivo al tampone. Nuovi problemi dunque per Xavi che dovrà fare a meno di queste tre pedine alla ripresa degli allenamenti. Di seguito il comunicato del club blaugrana: "Il giocatore della prima squadra Jordi Alba è risultato positivo al test per il COVID-19, escludendolo dalla sessione di allenamento di martedì pomeriggio alla Ciutat Esportiva Joan Gamper dalle 18:00 CET. Il giocatore gode di buona salute ed è in isolamento domiciliare. Il Club ha segnalato il caso alle autorità competenti".