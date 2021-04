Covid / Tokyo 2020, la Corea del Nord annuncia il ritiro dalle Olimpiadi

Decisione forte quella presa dalla Corea del Nord che, tramite il proprio Ministero dello Sport di Pyongyang, ha fatto sapere che non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il motivo, riporta Ansa, è "proteggere gli atleti dalla crisi sanitaria globale causata dal Covid-19", come fatto sapere dal dipartimento delle comunicazioni del dicastero nordcoreano. L'annuncio di oggi da parte della Corea del Nord mette fine alle speranze di Seul di utilizzare i Giochi del 2020, rinviati a questa estate a causa della pandemia di coronavirus, per innescare una ripresa del processo di discussione tra Pyongyang e Washington, interrotto dal fallimento di un vertice Kim-Trump ad Hanoi nel febbraio 2019.