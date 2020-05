Cozzella (ds. Livorno): “Tare uno dei migliori. Lotito vende bene, ma quando compra...”

La Lazio é cresciuta, passo dopo passo, fino a lottare per obiettivi importanti. Ai microfoni di Sportitalia, il ds del Livorno Vittorio Cozzella ha parlato della società biancoceleste, esprimendo il suo pensiero su Lotito e Tare: "Lotito quando vende, vende bene. Quando vuole comprare non tira fuori i soldi. Milinkovic? Non vale 120 milioni, non li spenderei per un giocatore come lui. Tare è uno dei migliori ds".

