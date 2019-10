CREA IL TUO MEME - Il nuovo social quiz de Lalaziosiamonoi.it: partecipa ora

CREA IL TUO MEME - Un nuovo gioco social per tutti i lettori de Lalaziosiamonoi.it. Ogni settimana la nostra redazione vi fornirà una foto che sarà postata su Instagram, Facebook e Twitter. I protagonisti diventerete voi e per 24ore potrete creare i vostri testi nei commenti. Il migliore formerà il nuovo meme che sarà pubblicato sui nostri profili. Il protagonista della foto della settimana è Ciro Immobile. Create voi la frase che accompagnerà l'istantanea del nostro attaccante. Qui in basso trovate i link per partecipare, ma affrettatevi avete solo 24 ore ( scadenza sabato 12 alle 15:00).

Pubblicato ieri alle 15:00