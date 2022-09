Cremonese - Lazio, partita "strana" per Valeri: domenica il terzino sfiderà la sua fede

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Per Emanuele Valeri quella di domenica sarà una partita decisamente diversa dalle altre. Come raccontato dalla rassegna di Radiosei, il terzino che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l'Atalanta ne ha fatta tanta di strada, dall'Eccellenza (dove giocava ala), alla massima serie oggi. A 11 anni è stato scartato dalla Lazio, un sogno iniziato e finito nel giro di poche ore. Romano di Primavalle, nasce e cresce con la passione del calcio tramandata dai nonni, ovviamente lazialissimi come è oggi Emanuele. Da sempre abbonato in Curva Nord adesso, ironia del destino, ha esordito in Serie A in uno stadio in cui faceva il raccattapalle. Atletico Vescovio in Eccellenza, poi Rieti in Serie D, poi Lecce, Cesena e Cremonese. Una scalata fino alla vetta, la giusta ricompensa per l'impegno e il talento, mai mancati. La maglia biancoceleste domenica non ci sarà, o almeno non si vedrà con gli occhi.