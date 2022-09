Cremonese, Valeri: “Che emozione il primo gol. Ora testa alla Lazio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo gol in Serie A pesantissimo per Emanuele Valeri che consegna alla Cremonese un punto d'oro sul campo dell'Atalanta. Il laterale sinistro, finito nel mirino della Lazio nella scorsa sessione di mercato, ha parlato così nel post partita a Sky Sport: "Emozione grandissima. Non solo per il primo gol, ma perchè sono arrivati punti importanti sul campo della prima in classifica. A differenza delle prime partite abbiamo trovato i primi punti e maggiore equilibrio. Questo primo gol è dedicato alla mia famiglia e alla mia ragazza. La mia famiglia, in particolare, mi ha insegnato a non mollare mai. Avete voglia di sorprendere? Si, questa potrebbe essere la nostra arma in più quest'anno. Siamo partiti da un campionato di Serie B vinto e potrebbe essere una lancia a nostro favore contro tante squadre più grandi di noi".

Poi anche a Dazn: "Ora testa alla prossima partita contro la Lazio. Puntiamo a salvarci, quello è il nostro obiettivo: vogliamo fare punti per il nostro percorso, con cattiveria e agonismo".