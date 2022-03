Crespo riparte dal Qatar: nuova avventura per l'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Nuova avventura per l'ex calciatore di Lazio e Inter Hernan Crespo. L'argentino è infatti il nuovo allenatore dell'Al Duhail, club qatariota. L'allenatore inizia quindi il suo percorso in Qatar a distanza di cinque mesi dall'esonero con il San Paolo. Crespo debutterà in occasione della sfida di Champions League asiatica contro i sauditi dell'Al-Taawon, il 7 aprile prossimo.