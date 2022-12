Cristiano Ronaldo e l'abbandono al Mondiale: il clamoroso retroscena

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Cristiano Ronaldo non è stato di certo eclatante finora. Una sola rete messa a segno nel match d'esordio con il Ghana dopo di che solo molteplici polemiche. La prima dopo la sostituzione al 65' contro la Corea del Sud, l'altra invece in seguito alla panchina contro la Svizzera. L'ex calciatore del Manchester United è entrato al 74' quando il risultato era già stato ampiamente messo in ghiaccio dai lusitani. Secondo il portale Record proprio in seguito a questo avvenimento ci sarebbe stata una discussione tra CR7 e il Ct portoghese Fernando Santos. L'attaccante avrebbe addirittura minacciato di lasciare il Qatar. In seguito però la frattura si sarebbe ricomposta con il giocatore regolarmente in panchina nel match contro gli elvetici. Il prossimo incontro con il Marocco in programma sabato 10 dicembre alle ore 16:00 dirà sicuramente qualcosa di più in merito.