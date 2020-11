Crotone - Lazio, probabili formazioni: verso il centrocampo delle grandi occasioni

Serie A 2020-2021

Crotone - Lazio

8ª giornata

Sabato 21 novembre 2020, ore 15

Stadio Ezio Scida di Crotone

Torna il campionato, la Lazio rientra in campo dopo una sosta per le nazionali utile per rifiatare. Qualche dubbio lo lascia ancora la situazione legata ai tamponi, con Strakosha e Immobile momentaneamente indisponibili: salgono quindi per ora le quotazioni di Reina in porta, sempre pronto tra i pali in questo periodo, e di Caicedo in attacco. In difesa Radu scalpita per riprendersi il posto, il centrocampo può essere quello delle grandi occasioni grazie anche ai rientri già avvenuti o imminenti.

Probabili formazioni:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pereira, Petriccione, Cigarin, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

