Cucciari bacchetta Zaniolo: “Gli servirebbe qualche scappellotto”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Alessandro Cucciari, ex calciatore di Lecce e Sampdoria, ha espresso un suo giudizio su Nicolò Zaniolo, dentro e fuori dal campo. Queste le sue parole: "Sotto l'aspetto tecnico è un ragazzo che ha doti importanti e va tutelato. A livello comportamentale ci sono dei comportamenti di cui non si rende conto delle conseguenze. Forse dovrebbe lasciar stare certi comportamenti. Dopo la vittoria della Coppa, doveva lasciarsi andare a festeggiamenti tranquilli. Doveva festeggiare il suo riscatto. E' un giocatore importante e come tale andrebbe tutelato dalla società anche dal punto di vista comportamentale. Ogni tanto qualche scappellotto ci dovrebbe essere".