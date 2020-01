Da Lazio a "Lazie", la burla su Wikipedia: corretta prontamente la pagina

AGGIORNAMENTO - Tutto è bene quel che finisce bene. Lo scherzo architettato ai danni della Lazio, trasformata in "Lazie" nella pagina di Wikipedia su Giorgio Vaccaro, è stato smantellato prontamente. Ripristinato il tutto, dunque, la burla è durata solamente poche ore. Una burla che è stato possibile cancellare, al contrario della magistrale beffa organizzata dalla Curva Nord durante il derby.

LAZIO - Provate a digitare su Google "Giorgio Vaccaro" e aprite la pagina di Wikipedia. Tutto normale? Se leggete con attenzione le informazioni sull'uomo che impedì la fusione della Lazio nel 1927 - perché la Lazio non proviene da, la Lazio è! -, vi accorgerete che qualcuno ha modificato nella narrazione il nome del club con Lazie. Una burla, un scherzo di poco rilievo, una presa in giro elementare. Si poteva fare di meglio. Nulla a che vedere con l'ironia della Curva Nord durante il derby: finta scenografia, il pesce abbocca, poi lo spettacolo, quello vero. La Creazione. Un scherzo riuscito in pieno, di un altro livello.

Articolo pubblicato il 27/1/20 alle ore 23:25