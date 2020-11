Dagli Stati Uniti: Higuain positivo al Covid-19, salterà i play off con l'Inter Miami

Gonzalo Higuain non giocherà i play off di MLS con l'Inter Miami. Come riporta il quotidiano statunitense Miami Herald, l'attaccante argentino, così come suo fratello Federico, è risultato positivo al Covid-19 e quindi dovrà osservare il periodo di isolamento. Non è arrivato ancora un comunicato ufficiale del club che però ha specificato la condizione medica da chiarire di suoi tre calciatori.