Dal Cile: "Vidal e altri calciatori del Colo-Colo denunciati per stupro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte Arturo Vidal è stato portato alla stazione di polizia per un "controllo d'identità" ma dietro questo fermo ci sarebbe una denuncia per stupro nei confronti suoi e di altri giocatori del Colo-Colo. Dal Cile arriva questa storia spiacevole che vedrebbe protagonista l'ex calciatore di Inter e Juventus che dallo scorso gennaio gioca nel club di Primera División, ma dalle prime ricostruzioni la vicenda appare piena di lacune e versioni contrastanti, riporta Gazzetta.it.

La procura di Santiago del Cile ha aperto un'indagine in seguito a una denuncia di abuso sessuale che si sarebbe consumato nella notte, in un bar in cui si stava svolgendo una festa privata alla quale partecipavano appunto Vidal e alcuni suoi compagni di squadra. La vittima, dopo il fatto, avrebbe chiamato la famiglia per farsi andare a prendere; stava male, probabilmente anche sotto l'effetto di alcol e droghe, e non era in grado di tornare a casa da sola. Sua sorella, avendola trovata in queste condizioni e dopo un prima ricostruzione di quanto avvenuto, ha poi sporto denuncia alle autorità per aggressione sessuale.

TORNA ALLA HOMEPAGE