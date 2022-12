Damiano dei Maneskin, continua la polemica: la nuova provocazione alla Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Damiano dei Maneskin, continua la polemica. L'ultima foto arriva dal concerto di Atlanta, dove il cantante si è esibito a torso nudo con una sciarpa giallorossa intorno al collo. L'ennesima dichiarazione d'amore alla sua squadra del cuore e, di certo, l'ultima provocazione nei confronti dei tifosi della Lazio. La sciarpa della Roma intorno al collo arriva infatti al culmine di una serie di scambi di battute con l'account della Lazio. Tutto era partito il 30 novembre, quando durante un concerto della band a Philadelphia era partita una rissa. Cercando di placare gli animi, Damiano aveva scorso tra il pubblico una ragazza con la maglia biancoceleste e in inglese aveva commentato: "La cosa peggiore? La ragazza con la maglia della Lazio". La società, a quel punto, aveva risposto alla battuta: "Siamo fuori di testa, ma diversi da loro". Il botta e risposta era proseguito ancora col cantante: "Soprattutto per niente suscettibili. Dai che si gioca". Il messaggio non aveva placata gli animi dei tifosi, che avevano esposto uno striscione contro Damiano. E ora l'ultima provocazione. La polemica non è destinata a concludersi a breve.

