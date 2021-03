Daniel Guerini, il messaggio di Etienne Tare: “Non ci posso credere” - FOTO

Una notizia incedibile che ha sconvolto il mondo Lazio. Daniel Guerini, giocatore della Primavera, è scomparso a causa di un incidente stradale in cui ha perso la vita. Il calciatore solo poche ore prima era al centro di allenamento, come ogni giorno. Sconvolti anche i suoi compagni di squadra, questo il ricordo di Etienne Tare: "Non ci posso credere fratello mio. Ti ringrazio per tutti i momenti passati insieme, sarai sempre nel mio cuore".