Danimarca, il gesto della Nazionale: i giocatori doneranno il compenso dell’Europeo a...

Bellissima iniziativa della Nazionale danese. I 26 giocatori che prenderanno parte a EURO 2020 hanno deciso di donare parte del bonus che gli darà la Federazione alle scuole calcio del paese, omaggiando dunque le piccole società dove hanno iniziato la propria carriera. Così il capitano della Danimarca e difensore del Milan, Simon Kjaer: "Significa molto per noi giocatori potere aiutare a ridare qualcosa. Sia per i club ma in particolare per quelli che contano davvero, ovvero i bambini”.