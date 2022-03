Danimarca - Serbia, Milinkovic battuto da Eriksen: a Copenhagen finisce 3-0

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Si chiude male per la Serbia questa finestra di amichevoli internazionali. Nel pomeriggio la nazionale di Milinkovic ha affrontato la Danimarca perdendo per 3-0. A segnare l'atalantino Maehle al 15', Lindstrom al 53' e Eriksen al 57'. Il laziale ha giocato l'intera partita, ma non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. Chiuso questo frangente il centrocampista potrà tornare in Italia e pensare esclusivamente alla Lazio fino a fine stagione. Il Sergente ha un ruolo fondamentale sia nello scacchiere di Stojkovic che in quello di Sarri.