Dazn, arriva l'ultimatum dell'Agcom: "Tutelare i diritti degli utenti"

Ultimatum dell'Agcom per Dazn. La piattaforma, che trasmette tutte le gare di Serie A per il triennio 2021-2024, deve: "Adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, adottando ogni accorgimento funzionale a prevenire malfunzionamenti". Insomma, non c'è più tempo per aspettare che vengano risolti i problemi che da inizio stagione tormentano gli utenti. L'Agcom si aspetta una relazione dettagliata entro 30 giorni.

Come riportato da Il Sole 24 Ore la piattaforma ha così scritto in una nota: "Abbiamo avviato un confronto con le istituzioni e il Regolatore per condividere quanto abbiamo messo in campo per migliorare il servizio. Siamo al lavoro e siamo a disposizione dell'Autorità per sederci a un tavolo e trovare soluzioni ancora più efficaci".

