Nations League, Italia-Belgio rivoluziona i palinsesti tv: ecco cosa è successo

Sarà Italia contro Belgio nella "finalina" di domenica 10 ottobre per il terzo posto della Nations League. La nazionale del ct Martinez infatti ha perso la sua semifinale contro la Francia di Deschamps per 3-2 . L'Italia dovrà prestare attenzione perchè così come per la Spagna, si tratterà di una rivincita dopo gli Europei: verso Wembley gli azzurri avevano eliminato Lukaku e compagni ai quarti di finale con le reti di Insigne e Barella. Il match è in programma alle 15 su Rai 1 e proprio la collocazione ha rivoluzionato i palinsesti televisivi. Infatti...

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.