Dazn, il CEO Rushton: "Per ripagare investimento non servirà un boom di abbonati"

Dazn ha messo le mani sulla Serie A per le prossime tre stagioni. L'emittente è riuscita ad aggiudicarsi la trasmissione di tutte le gare del massimo campionato italiano facendo un'offerta superiore alle aspettative dei club. A fronte di 840 milioni di euro annui, la piattaforma di sport in streaming trasmetterà sette partite a giornata in esclusiva e altre tre gare in co-esclusiva. In questo modo, Dazn si sostituirà a Sky come player principale della Serie A. Il CEO James Rushton ha sottolineato in un'intervista a Reuters che non ci sarà bisogno di "cambiare drasticamente il numero di abbonati di calcio in Italia per far fruttare l'investimento sulla Serie A".

