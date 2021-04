De Bari sulla corsa Champions: "Lazio, quanta sofferenza. Se Immobile segnasse di più..."

Gabriele De Bari, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Tra i tanti temi toccati la corsa al quarto posto e il momento di Ciro Immobile e di tutta la squadra biancoceleste. Queste le sue parole.

CORSA CHAMPIONS - "Milan? Per il secondo posto non lo so ma credo che tra le prime quattro ce la farà. La Juve la vedo in Champions, sarebbe clamoroso non averla tra i primi quattro. L'ultimo posto Champions secondo me se lo prenderà l'Atalanta, ha una condizione fisica sempre superiore alle altre squadre. Metterà in difficoltà la Juventus questo fine settimana. Panchine? Per ora abbiamo due certezze: Gattuso andrà via dal Napoli e Fonseca andrà via dalla Roma. Se Pirlo non dovesse c'entrare la Champions andrà via anche lui".

SU VERONA-LAZIO - "Muriqi è imbarazzante. Non è una Lazio brillante, delle squadre di testa è quella che soffre di più. Il fallo fischiato a Caicedo? È difficile dirlo. Ricordate il rigore dato alla Lazio contro lo Spezia? Di che ci lamentiamo? In attacco vicino a Immobile preferisco Correa quando sta bene, è un giocatore di grande tecnica e fantasia. Purtroppo è incostante. Caicedo è più centravanti da area. Immobile non fa più gol, questo è il problema. Se segnasse l'appannamento della squadra passerebbe più in secondo piano. Mentalmente penso stia bene, in Nazionale ha segnato. Sapevamo che non avrebbe potuto ripetere la stagione scorsa ma qualche gol in più ce lo aspettavamo, magari in questo finale di stagione tornerà a segnare".