De Biasi: "I tifosi possono dormire tranquilli, la Lazio sta dimostrando..."

Ai microfoni di Radio Laziale, per commentare la vittoria della Lazio e in generale l’ultima giornata di campionato, è intervenuto Gianni De Biasi. Le sue parole: “Le prime quattro sono quelle che possono giocarsi il campionato molto probabilmente, è sempre difficile fare pronostici alla lunga anche perché siamo all’inizio della stagione. Credo che i valori che hanno Inter, Juventus e Napoli siano sicuramente i valori più importanti tecnicamente in questo campionato”.

“Avevo detto che Torino-Lazio sarebbe stata una partita dalla triplice valenza, poteva essere 1X2 perché era aperta a tutti i risultati. La Lazio ha giocato meglio, ha meritato di vincere, è andata in vantaggio. Un Torino a cui non fai gol facilmente, la Lazio sta dimostrando il suo valore in questo inizio di stagione e a Baroni credo stia meglio il ruolo di allenatore rivelatore perché già quello trascorso è stato un anno importante. La Lazio ha fatto un investimento su di lui e mi fa piacere questo”.

“Credo che la Lazio sia annoverata tra le famose sette sorelle che ambiscono a posti importanti, è difficile ipotizzare l’andamento della stagione perché condizionato da troppi fattori però credo che abbia le carte in regola per giocarsi le partite a viso aperto come ha fatto domenica. È la cosa che deve far dormire sonni tranquilli alla tifoseria laziale”.



“Chi mi ha colpito? Ieri, molto, Tavares che ha fatto qualcosa di straordinario dal punto di vista dell’iniziativa personale. Mi piace molto Castellanos davanti, anche Dia mi piace da quando era a Salerno. Guendouzi ieri ha fatto una partita importante, al di là del gol. Ha dinamismo e qualità, è un giocatore importante. Lazzari che conosco dai tempi della Spal. È una squadra di buoni giocatori che se danno seguito a questo trend che hanno iniziato a seguire da inizio di stagione possono dire la loro. È un campionato discretamente livellato, non c’è la certezza che una squadra può in assoluto battere tutte”.

“Europa? Credo che se hai una rosa adeguata e giochi come contro la Dinamo Kiev è una spinta in più a far bene in campionato. Quando vieni da un 3 a 0 così credo che sia qualcosa di straordinario che ti dà consapevolezza di stare a lavorare nella maniera giusta. È un aspetto importante. Ti toglierà dal punto di vista energetico, ma se hai una rosa adeguata e non perdi pezzi per strada penso si possano togliere qualche soddisfazione in più”.

