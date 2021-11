De Cosmi: "Lazio con qualità, non vedo la Roma tra le prime quattro"

Tredicesima giornata del campionato di Serie A archiviata e primi bilanci in attesa che le italiane scendano in campo sia in Champions che in Europa League. A tal proposito ai microfoni di TMW Radio è intervenuto mister Roberto De Cosmi per dire la sua in merito a chi potrebbe arrivare tra le prime quattro: "Italiano? Ha fatto benissimo con lo Spezia, ha grande personalità e senso di organizzazione. Giocano un ottimo calcio, giocano con grande libertà mentale. La Juventus è sempre la Juventus, ha ottimizzato al meglio le proprie risorse, è una squadra pragmatica. Per storia e tradizione è la squadra che arriverà lì. Metto poi la Lazio, perché Sarri sa infondere le proprie idee e principi. E' altalenante, ma è una squadra importante perché ha qualità nel suo gruppo. L'Atalanta è una squadra in crescendo, ma in generale è una bella lotta. Non metto la Roma perché l'effetto Mourinho è estemporaneo".

Serie A, l'iniziativa contro la violenza sulle donne. Dal Pino: "Non siete sole!"

Calciomercato Lazio, due innesti per Sarri. E sulle uscite...

TORNA ALLA HOMEPAGE