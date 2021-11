Serie A, l'iniziativa contro la violenza sulle donne. Dal Pino: "Non siete sole!"

Per combattere ogni forma di sopruso verso l'universo femminile e dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne. È l'obiettivo di Lega Serie A e WeWorld che rinnovano il proprio impegno presentando la quinta edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UNROSSOALLAVIOLENZA. Una piaga sociale drammatica, che nel corso del 2021 si è aggravata ulteriormente anche in Italia, come dimostrano i dati Istat. "In questa battaglia che ci riguarda da vicino è importante far sentire a tutte le donne che non sono sole e che in qualsiasi momento possono, e devono, chiedere aiuto - ha dichiarato Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A - Il mondo del calcio può svolgere un ruolo importante e decisivo nel veicolare forti messaggi di sensibilizzazione. Per questo un grande ringraziamento va ai calciatori, agli staff tecnici e agli arbitri che nel prossimo turno di campionato scenderanno in campo col segno rosso sul viso, per testimoniare il loro impegno contro ogni forma di violenza sulle donne ed essere così un esempio per tutti i tifosi". "La violenza contro le donne è un problema strutturale della nostra società, non un'emergenza - ha sottolineato Marco Chiesara, Presidente di WeWorld - Credo che questa campagna sia cruciale per il movimento straordinario che si crea e che può innescare un vero cambiamento culturale, ne abbiamo fortemente bisogno".

