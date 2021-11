Cagliari, Keita festeggia il super gol: "Sognate sempre, sognate in grande!"

Il Cagliari ha preso una boccata d'aria grazie a Keita. I sardi hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo dopo 4 sconfitte consecutive in campionato e uno dei gol è stato segnato dallo spagnolo in acrobazia. Su Twitter l'ex Lazio ha scritto un post festeggiando la rete e dando un consiglio ai più giovani: "Un gol in rovesciata è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio. Sognare non costa nulla ed è importantissimo. Realizzare i sogni costa sacrificio e impegno, ma è una delle cose più belle della vita. Sognate sempre, sognate in grande!".

Un gol in rovesciata è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio.



Sognare non costa nulla ed è importantissimo. Realizzare i sogni costa sacrificio e impegno, ma è una delle cose più belle della vita.



Sognate sempre, sognate in grande! 😍️🤩#Repost @seriea pic.twitter.com/NPkZEHaElX — Keita Balde (@KeitaBalde) November 22, 2021