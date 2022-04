De Paola: "Napoli e Lazio uniche a vincere nel periodo d'oro della Juventus"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola ha detto la sua sul campionato in corso, augurandosi la vittoria del Napoli. Il noto giornalista ha ricordato che Lazio e Napoli sono state le uniche squadre a vincere trofei nel periodo d'oro della Juventus. Le sue parole: "È il campionato più strano degli ultimi 40 anni, le big vanno a braccetto anche nei capitomboli. Gara per gare ci sono sorprese, a volte è toccato al Napoli, altre al Milan, altre all'Inter. La Juventus ha rilanciato alla grande l'Inter, che col match ball di Bologna si gioca il destino dello Scudetto. Se ci fosse la sorpresa Napoli a me non dispiacerebbe, anche per creare un'alternanza tra le solite tre grandi della Serie A. Lazio e Napoli sono le uniche due società che nel periodo d'oro della Juventus sono riuscite a vincere qualcosa. Se questi presidente per tenere i conti a posto non possono fare il salto, è inutile creare false speranze nei tifosi. Tenere i conti a posto è encomiabile, ma se devi dare alla tua tifoseria quel gradino in più per poter ambire al titolo e non lo fai non è giusto".