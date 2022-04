Del Piero: “Ritorno alla Juve? Voci sorprendenti. Ecco la verità”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di Juventus-Bologna, match di Serie A andato in scena sabato scorso, il popolo bianconero ha riabbracciato forse il calciatore più importante della sua storia. Per la prima volta da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, Alessandro Del Piero è tornato allo Stadium per prendersi gli applausi e il calore della sua gente. Da quel pomeriggio si sono susseguite voci continue di un possibile ritorno di Pinturicchio nella dirigenza bianconera. A smentire tutto ci ha pensato l'ex numero 10 che, a Sky Sport, ha detto: "Come sanno tutti sono stato allo Stadium con i ragazzi dell’ Academy, ero lì per quello, non c’è da nascondere nulla. Da lì si sono scatenate voci che hanno sorpreso anche me. Lapo Elkann l’ho incontrato una settimana fa a Lisbona, ma l’ho incontrato tante altre volte. Poi ho visto la Juventus a Londra contro il Chelsea, anche lì ho incontrato i miei ex compagni, ho salutato tutti. Mi ha sorpreso questo tam tam così forte. Anche perché non c’è niente. Non ci sono stati incontri segreti o altro. Ho salutato tutti: Andrea Agnelli, Pavel Nedved e tanti altri miei ex compagni dopo la partita. Sono davvero felice di aver avuto questa occasione. Continua questo bel rapporto, e basta”.