Delio Rossi confessa: "Ho esultato per la splendida rete di Zaccagni, ma..."

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Notizie.com l'ex tecnico della Lazio Delio Rossi ha parlato del pareggio tra Croazia e Italia di lunedì scorso, arrivato nel finale grazie al gol di Zaccagni. Ha confessato di aver esultato per il gesto tecnico bellissimo dell'esterno azzurro, ma non è riuscito a emozionarsi vista la prestazione fortemente sottotono della squadra di Spalletti. Ecco ciò che ha detto: “Ho esultato al gol di Zaccagni come è normale, ma se deve essere sincero non mi sono emozionato, ma non tanto per la rete, quello sì, ma soffriamo troppo e siamo troppo pesanti, adesso speriamo che questa rete a sette secondi dalla fine ci risvegli e ci dia un po’ di autostima per riprendere le energie perché fisicamente non stiamo bene per niente...“.

"Spero che quella splendida rete di Zaccagni ci abbia acceso la luce non solo contro la Croazia ma in tutta la squadra che può andare avanti solo grazie all’autostima che in casi del genere può fare la differenza. Noi di solito quando stiamo così, spesso facciamo delle grandi competizioni, anche perché in manifestazioni del genere quasi mai vince la più forte, ma quella che sta meglio fisicamente e quindi mentalmente, altrimenti se continuiamo in questo modo non è che sia così tanto fiducioso”.