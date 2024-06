Delio Rossi rivela: "La Lazio ha un problema con il centravanti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare della situazione della Fiorentina, l'ex allenatore Delio Rossi ha nominato anche la Lazio in merito alla situazione del proprio reparto offensivo. Crede infatti che i biancocelesti, come molte altre squadre di Serie A, abbiano un problema in attacco e con il loro centravanti. Queste le sue parole: "L'attacco? Il problema del centravanti ce l'ha la Fiorentina ma non solo. Ce l'hanno Roma, Lazio, Napoli, Milan. Solo Juventus e Inter non hanno questo problema. Dipende poi da come vorrà giocare Palladino: se hai Lucca giocherai diversamente rispetto a un attacco con Retegui. Per questo è importante sapere cosa vuole l'allenatore dalla sua punta centrale".