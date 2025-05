Delio Rossi sicuro: "La Lazio deve fare la partita. Juve? Ecco chi temo"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi sembra avere le idee chiare su Lazio - Juventus, con i biancocelesti che saranno chiamati a fare la partita per ottenere i tre punti. La gara, in programma oggi alle 18:00, è uno snodo cruciale per la corsa al quarto posto, forse l'ultimo. Ecco di seguito le parole di Delio Rossi: “Lazio - Juventus è la madre di tutte le gare della stagione. Se punti alla Champions oggi c’è solo la vittoria. Se devo cadere preferisco farlo dall’alto. Oggi o vinci o perdi, non ci devono essere sfumature. A livello tattico credo che la gara la comanderà la Lazio, vedo una Juventus di rimessa. Considerata la formazione, con giocatori senza spunto, hanno due risultati su tre e non credo giochino alla va o la spacca”.

“Stasera, indipendentemente dalle mie simpatie, preferirei essere sulla panchina della Lazio. La Lazio deve fare la partita, se non vince stasera è come se la prossima non ci fosse. Se devo temere un giocatore bianconero, di seconda fascia, penso a McKennie. La Lazio a mio avviso ha più di un calciatore potenzialmente determinante, senza Yildiz e con Vlahovic acciaccato non vedo grosse insidie”.

Poi sull'altro big match della trentaseiesima giornata di Serie A: “Atalanta-Roma? Gara molto più equilibrata con gli orobici ad un solo punto di distanza per ottenere la Champions. La Roma non credo vada all’arma bianca, sarà una sfida molto equilibrata”.

