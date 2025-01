Delio Rossi spiega: "Lazio, ecco chi prenderei sul mercato. E Casadei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In collegamento a Radiosei è intervenuto l'ex tecnico biancoceleste Delio Rossi, che oltre a soffermarsi sul momento di forma della Lazio dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ha parlato anche di mercato. Lotito e Fabiani, infatti, sono a caccia di un centrocampista: la priorità è Casadei. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Come si riparte dopo il ko con la Fiorentina? Non è che in tre giorni è cambiata la Lazio. La situazione era peggio dopo i 6 gol dell’Inter. Domenica hanno fatto una gara non all’altezza ma da qui a giovedì possono cambiare risultati e destini. Nel calcio moderno devi essere abituato sia fisicamente che mentalmente a giocarti la partita della vita ogni tre giorni. Ora ci sta anche che gli avversari inizino a conoscere la Lazio, vedi la sfida con la Roma o con il Ludogorets: se chi gioca contro i biancocelesti non gli lascia spazi e sfrutta le poche occasioni a disposizione, crea problemi.

"Dele-Bashiru? Vecino è più evoluto, anche se non ha la sua preponderanza fisica. Senza Rovella dal 1′? Parto dal presupposto che c’è un allenatore, in questo caso anche bravo e capace. Lui vuole vincere le partite e fa le valutazioni in base a questo. Con il senno del poi era meglio partire con lui, ma questi discorsi ora sono figli del risultato. Io non conosco il ds della Lazio ma penso sia navigato e capace. Ha creato una rosa omogenea, mi aspetto che arrivi un giocatore utile. Casadei per me potrebbe fare anche il mediano, però nel calcio moderno i centrocampisti devono avere più requisiti, devono saper fare entrambe le fasi. Tra Fabbian e Casadei? Se dovessi andare sul presente sceglierei Fabbian, pensando al futuro direi Casadei“.