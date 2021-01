Derby, Adani: "Il terzo gol un capolavoro del calcio. Milinkovic? Ora è un giocatore completo"

Daniele Adani, dopo aver parlato del derby della Capitale tramite storie Instagram, è tornato sull'argomento nel corso della Bobo TV, in onda su Twitch: "La Lazio sta meglio quando trova una squadra che tende a giocare. Ho commentato la sfida contro il Napoli, ha dominato anche lì. La Lazio non gioca solo bene lei in certe partite, ma fa snaturare e giocare male l'avversario. Queste gare le vive inducendoti a scoprire e poi riparte con qualità, tempi, credo e idee giuste. L'idea è supportata da cuore, coraggio, gambe, ferocia agonistica. La strategia viene eseguita, la Lazio risolve, ti punisce, ti scopre con valore, con qualità, ma anche con ritmo. I gol non li va ad aspettare, li provoca. La terza rete è un capolavoro del calcio".

IL PERCORSO - "La Lazio è partita quattro anni fa in un modo, ora è totalmente diversa. Prende Reina per giocare dal portiere. Gioca bassa, tiene campo non perché ha paura, ma per riattaccarti. Nell'azione del terzo gol la palla la toccano tutti e undici, ventidue passaggi. La Lazio gioca al calcio, finito. Lazzari è migliorato tantissimo rispetto a quando stava nella Spal, Lucas Leiva ha fatto meglio di Biglia. Milinkovic aveva una valutazione eccessiva perché giocava ancora in maniera ludica, ora è completo. E questo è merito di Inzaghi".

