Derby, DAZN celebra la Lazio: "La vittoria di chi ha scelto di essere laziale" - VIDEO

Brutti, sporchi e cattivi, ma vittoriosi. La Lazio ha vinto il derby della Capitale contro la Roma in una partita non fantastica dal punto di vista dello spettacolo in campo. Per rivivere le emozioni della stracittadina DAZN ha realizzato uno speciale concentrandosi su tutto quello che è accaduto a bordocampo: dalla tensione pochi minuti prima il fischio d'inizio fino alla gioia dei biancocelesti sotto la Nord. Tommaso Turci, l'autore del servizio, ha definito la partita usando queste parole: "Brutto sul campo, ma bellissimo sugli spalti. È stato il derby di chi si è commosso perché è cresciuto qui, con la fascia da capitano quasi per caso. È stato il derby di chi da bambino non sognava di giocare a pallone, ma di giocare nella Lazio. È stato il derby di chi c'è sempre stato, di chi ha sofferto da fuori, di chi ha scelto di essere laziale".