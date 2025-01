Derby di Roma e di Milano in 24 ore: quand'è successo l'ultima volta? Il dato che fa sorridere la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Nel weekend dell'Epifania ci saranno due big match che terranno incollati alla televisione milioni di spettatori. Si tratta dei due derby più importanti d'Italia: quello di Roma e quello di Milano. Roma-Lazio sarà valida per la 19esima giornata di Serie A e dunque chiuderà il girone di andata. I biancocelesti arrivano alla stracittadina con 15 punti di vantaggio sui giallorossi, un divario mai così ampio nella storia del derby di Roma. Inter-Milan, invece, decreterà la vincitrice della Supercoppa Italiana.

Il derby della Capitale si giocherà domani 5 gennaio alle 20.45, mentre quello di Milano lunedì 6 alle 20.00. I due derby, dunque, si giocheranno nell'arco di 24 ore e, come ha sottolineato l'esperto di statistiche Giuseppe Pastore, questo particolare evento non accadeva dal 21 gennaio 1998 nei quarti di Coppa Italia: Inter-Milan terminò 0-5 per i rossoneri, mentre Roma-Lazio 1-4 per i biancocelesti. Una speranza in più per chi crede nei numeri e nel destino, considerando che anche nel 2025 le squadre in casa saranno le stesse e entrambi i derby saranno nel primo mese dell'anno.