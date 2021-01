Derby, Ledesma: “Darà morale a chi lo vincerà. Ecco su chi punto dei biancocelesti...”

È stato capitano e simbolo della Lazio fino a pochi anni fa, Cristian Ledesma. Con 259 gare e 12 gol, tra il 2006 e il 2015, ha giocato anche da capitano molti derby decisivi nella storia biancoceleste. In un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Ledesma ha presentato così la sfida: “Sarà una sfida importante per il morale, chi lo vince può svoltare in stagione”. Spesso le sfide così importanti vengono decise dai giocatori di qualità, e non ha dubbi l'argentino su chi puntare: “Immobile per la media realizzativa e perchè è un leader. Ma punto anche su Luis Alberto e Acerbi”. Una vittoria nel derby che saprebbe di svolta per la Lazio, in cerca ancora di convinzioni e di continuità di rendimento: “Deve ritrovare continuità, la Champions le ha portato via energie. C'è concorrenza in un campionato con variabili, ma la squadra di Inzaghi può tornare tra le prime “.

