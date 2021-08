Di Canio: "Fossi Ronaldo sarei avvilito. Manchester United? Scelta romantica"

Ospite negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha commentato l'improvviso e inaspettato trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United. Di seguito le parole dell'ex attaccante di Lazio e West Ham: "Andando al Manchester City, Cristiano avrebbe tradito tantissimi tifosi. Lo United è molto meglio per lui, non solo per romanticismo, ma anche per il tipo di calcio che propongono i due allenatori. Mister Solskjaer dà più libertà ai suoi giocatori rispetto a Guardiola e CR7 è un calciatore abbastanza anarchico. Se fossi Cristiano, sarei comunque un po' avvilito visto che fino a giovedì l'unica squadra che lo avrebbe preso, per di più a parametro zero, era il Manchester City. Con tutto quello che ha vinto... Ma sicuramente Cristiano Ronaldo si sarà fatto scorrere addosso anche questo".