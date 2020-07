Di Canio: "Problemi societari della Roma? Un momento simile l'ho vissuto nella Lazio"

Chiamato a esprimersi sui problemi societari - che influirebbero poi sul rendimento in campo - della Roma, Paolo Di Canio è tornato a parlare della sua seconda esperienza tra le fila della Lazio, al primo anno di Lotito presidente. L'ex attaccante, ospite del Club di Sky Calcio, ha spiegato: “Sì, ho vissuto un momento simile, anche nella stessa Lazio. C’è stato il cambio societario. Mimmo Caso venne esonerato e arrivò Papadopulo. La squadra non riusciva ad esprimersi, era un momento complicato. Il gruppo aveva dei problemi, la società era giovane, era il primo anno di Lotito, non c’era una vera gerarchia. Un po’ è la confusione che c’è oggi nella Roma”.

