Di Gennaro: "Lazio ancora senza portiere? Pesa non averlo in ritiro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio ha iniziato il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo in vista della prossima stagione. Mister Sarri man mano avrà a disposizione non solo i Nazionali ma anche i nuovi acquisti e tra questi spera che arrivi presto un portiere. Dopo l'addio di Strakosha e Reina i biancocelesti hanno bisogno di due estremi difensori che però non sono ancora arrivati. Questo il pensiero di Antonio Di Gennaro ai microfoni di TMW Radio: "Oggi il portiere è diventato un giocatore in più, quindi non averlo in ritiro pesa molto nella preparazione tattica".