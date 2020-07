Di Gennaro: "Lazio, tanti rimpianti. Immobile può raggiungere Higuain"

L’ex calciatore Antonio di Gennaro ha parlato del finale di campionato e della grande stagione di Ciro Immobile ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole:

“Chi deve avere un rammarico in più tra le inseguitrici? Lazio, Inter e poi Atalanta. L'Atalanta piange ancora per il pareggio all'Allianz. Se avesse vinto, ci sarebbero stati scenari diversi. Per la Lazio non so quando ricapiterà un'occasione così ma dopo il lockdown abbiamo visto una squadra diversa. E poi ha perso due elementi importanti come Lulic e Lucas Leiva. L'Inter ha perso punti incredibili. Mai come quest'anno ci poteva essere un podio inedito".

"Immobile può vincere la Scarpa d'Oro e superare il record di Higuain? Può arrivare ad Higuain. È migliorato in tutti i sensi. Ci ricordiamo due anni fa quando Mancini cercava l'attaccante in Nazionale. Ora se l'è ripresa la Nazionale, migliorando anche a livello tattico. È un giocatore più completo ora. Servirebbe a tante squadre uno così, come alla Fiorentina".