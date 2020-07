Di Marzio: "Per la Lazio vietato sbagliare, altrimenti campionato finito"

Vietato sbagliare per la Lazio impegnata nella gara contro il Lecce in programma alle 19:30. L'allenatore Gianni Di Marzio ne ha parlato ai microfoni di TMW: "La Lazio non deve più sbagliare. Deve dimostrare di essere l'outsider per lo Scudetto, altrimenti il campionato sarebbe finito. La Juve ha visto tanti rimettersi in carreggiata. Non è una squadra sarriana ma ha più qualità di tutti. Non si è ripresentata la Lazio come ha fatto il Napoli".

